Космическое предложение: лидер Наполи близок к переезду в Китай

Новости спорта:Бельгийский вингер Наполи Дрис Мертенс может ближайшей зимой перебраться в чемпионат Китая.

У форварда "Наполи" Дриса Мертенса уже следующим летом заканчивается контракт с командой. Пока что стороны не договорились о его продлении.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, этой ситуацией хочет воспользоваться один из китайских клубов. Сейчас представители неназванной команды готовят свое предложение.

По данным источника, бельгийцу предложат контракт сроком на 2 сезона. Зарплата Дриса может составить 12 миллиона евро в год.

Мертенс выступает за "Наполи" с 2013 года. Он провел за клуб 282 матча и забил 110 голов.