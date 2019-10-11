ПСЖ начал переговоры с Неймаром по новому контракту

Новости спорта:Бразильский форвард Неймар может продлить контракт с парижским ПСЖ.

По информации журналиста Николы Скиры, руководство Пари Сен-Жермен начало переговоры с Неймаром относительно нового контракта.

Над данным процессом плотно работает спортивный директор чемпионов Франции Леонардо Араужо. Источник сообщает, что парижане имеют первые положительные результаты.

Речь идет о подписании контракта сроком до 2024 года. Нынешнее соглашение бразильца с парижанами рассчитано до 2022 года.

Несмотря на скандалы, связанные с возможным уходом Неймара из ПСЖ летом этого года, бразилец недавно заявил, что готов отдать жизнь ради побед ПСЖ.