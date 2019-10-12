"Постараемся хорошо сыграть": Шевченко - о матче с Португалией

Новости спорта:Наставник сборной Украины рассказал, почему были заменены некоторые игроки в составе.

Состав мы определили еще перед матчем, так как нам предстоит важная встреча с Португалией. Важно иметь хороших игроков, которым ты доверяешь. Соболь давно не играл, но отлично справился.

У нас была проблема с Миколенко: повреждение и две желтые карточки. Не было смысла рисковать. Замены Ярмоленко, Степаненко и Марлоса тоже были сделаны с прицелом на португальцев.

Очень много энергии нужно на два матча, поэтому я предупредил ребят, что буду менять состав. Чтобы не было обид, а их и не может быть, ведь решение тренера – закон. Ребята отлично вошли в игру, только не все реализовали.

Заключительные два матча будем играть так, как и должны. А уже потом будем смотреть в таблицу. Если достойны, то выйдем на Евро.

Самое главное — выйти, но я также хочу, чтобы хорошо сыграли с Португалией — командой совершенно другого класса. У ребят будет другой настрой. Важно показать игру, не всегда счет отображает картинку матча.

В Киеве сборная давно не играла. Знаю, продали много билетов. Приятно туда возвращаться, нас там ждем отличная поддержка. Приходите и поддержите нас», — сказал Шевченко.