Полное доминирование на поле игроков Шевченко: обзор матча Украина - Литва (Видео)

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09:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Украинские футболисты не испытали проблем в игре против Литвы.

В рамках отбора на Евро-2020 Украина в Харькове принимала сборную Литвы. Все болельщики, аналитики и эксперты отдавали победу украинской сборной. 

Более месяца назад в Вильнюсе игроки Шевченко не испытали с литовцами проблем, обыграв тех 3:0. Вальдас Урбонас, главный тренер балтийской сборной, сделал выводы и его игроки в этом матче действовали более организовано. 

Украина - Литва 2:0

Голы: Малиновский 29, 58

Украина: Андрей Пятов - Сергей Болбат, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Эдуард Соболь - Тарас Степаненко (Сергей Сидорчук 73), Руслан Малиновский, Александр Зинченко - Марлос (Евгений Коноплянка 59), Андрей Ярмоленко (Виктор Циганков 65) - Жуниор Мораес

Литва: Витаутас Черняускас - Саулюс Миколюнас, Линас Климавичюс, Эдвинас Гирдвайнис, Витаутас Андрюшкявичюс (Домантас Шимкус 62) - Овидиус Вербицкас, Модестас Воробьёвас - Арвидас Новиковас, Артурас Жулпа, Паулюс Голубицкас (Юстас Ласицкас 73) - Каролис Лаукжемис (Девидас Матюлевичус 77)

Предупреждения: Тарас Степаненко 55 - Арвидас Новиковас 54, Артурас Жулпа 57

Первые минуты прошли в сумбуре. Украинцы пытались создавать, но до опасности не доходило. Затем на 29-й минуте атака хозяев завершилась точным ударом Руслана Малиновского, который просто "прошил" вратаря.

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Первый тайм закончился со счетом 1:0. Во втором тайме украинцы на классе уже более спокойно контролировали мяч. На 58-й минуте Руслан Малиновский шедеврально забил со штрафного, положив мяч с метров 25-и в угол ворот сборной Литвы.

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Украина на данный момент с 16-ю очками лидирует в группе B. На втором месте расположилась Португалия, подопечные Сантуша отстают от лидера на 5 очков, но имеют на игру меньше. 

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Евро-2020, Новости спорта, Новости футбола.
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