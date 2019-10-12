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Суббота, 12.10.2019

Перфоманс болельщиков во время гимна перед матчем Украина - Литва (Видео)

Во время исполнения гимна Украины болельщики сборной сделали яркое шоу на своих местах, тем самым дав эмоциональный заряд украинским игрокам. 
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер
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