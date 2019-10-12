Норвегия - Испания: прогнозы букмекеров на матч отбора Евро-2020

Новости спорта:Сборная Испании сыграет против Норвегии поединок квалификации чемпионата Европы 2020.

В субботу, 12 октября, в рамках отбора на Евро-2020 Испания встретится со сборной Норвегии. Поединок пройдет в Осло.

Норвегия - Испания

Суббота, 12 октября. Начало матча - 21:45.

Стадион - "Уллевол", Осло. Прямая трансляция - канал "Футбол 1". Главный арбитр - Майкл Оливер.

Сборная Испании в матче с Норвегией может закрыть вопрос выхода на чемпионат Европы 2020 в случае победы. Испанцы прекрасно провели кампанию, выиграв 6 из 6 матчей в своей группе.

У Норвегии на данный момент в активе 9 баллов и всего четвертая позиция в группе F, но в случае победы над испанской сборной норвежцы могут еще побороться за попадание на Евро-2020.

Букмекеры считают фаворитом этого противостояния гостей. Средние коэффициенты на матч: победа Норвегии - 5.20, ничья - 3.90, победа Испании - 1.70.

Первый матч этих команд в Испании завершился минимальной победой "красной фурии" со счетом 2:1. Что доказывает тот факт, что Норвегия является неудобным и сложным соперником для испанской команды.

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Норвегия - Испания 1:2

В прямом эфире противостояние Испании и Норвегии все желающие могут на канале Футбол 1. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.