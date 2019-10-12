Звезда сборной Норвегии рассказал, почему не получилось заиграть в Реале

Новости спорта:Норвежский атакующий хавбек Мартин Эдегор рассказал, почему у него не получилось закрепиться в мадридском Реале.

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Реал Сосьедад», рассказал о критике в Примере.

«Для меня нормально слышать мнение людей о моей игре. Это происходит с тех пор, как я начал карьеру футболиста. Когда мне было 15 лет, в Норвегии ко мне было много внимания.

Слишком много внимания, слишком много похвалы. А в „Реале“ наоборот было много негативного внимания со стороны общественности. Я всё видел только чёрно-белым.

Мы еще ничего не сделали. Конечно, у нас было хорошее начало, но для меня внимание иногда немного сумасшедшее. Да, я привык к нему, поэтому могу легко сосредоточиться на тренировке или игре.

Самое главное — продолжать совершенствоваться. Когда вы играете в футбол, вы не можете думать о том, что говорят все остальные», — приводит слова Эдегора AS.