Скачать
Суббота, 12.10.2019
Усик - Уизерспун: все о бое (Фото, Видео)
Усик - Уизерспун: все о бое (Фото, Видео)
Усик - Уизерспун: результаты взвешивания (Видео)
Усик - Уизерспун: результаты взвешивания (Видео)
Усэйн Болт угодил в скандал в Лондоне (Видео)
Усэйн Болт угодил в скандал в Лондоне (Видео)
Определились финалисты престижного турнира в Шанхае
Определились финалисты престижного турнира в Шанхае

Лидер сборной Франции: Готов умереть на поле за Дешама

Лидер сборной Франции: Готов умереть на поле за Дешама
19:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Талантливый форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказал свое мнением о главном тренере сборной Франции.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о главном тренере сборной Дидье Дешаме.

«То, что Дешам вызвал меня в сборную, когда я не играл, значит многое. Вы даже не представляете, что это значит для игрока. Это сигнал, очень важный сигнал. Это знак доверия, который стоит всех денег в мире.

Я знаю, что тренер доверяет мне и верит в меня. Как только он это сделал, я почувствовал, что теперь могу умереть за него на поле. Если бы он сказал мне играть в воротах, я бы это сделал», — сказал Мбаппе в интервью TF1.

В этот день, в 1996 году, Роналдо забил лучший гол в своей карьере (Видео)

Напомним, в начале этого сезона Килиан пропустил месяц из-за травмы подколенного сухожилия. Форвард вернулся в строй в конце сентября, а в начале октября получил новое повреждение. В нынешней кампании Мбаппе забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 6 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Франции, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сабо о матче Украина - Литва: Такой полузащиты у нашей сборной не было
02 Пике в шутливой форме рассказал о временах Чигринского в Барселоне
03 Усик - Уизерспун: где и когда смотреть бой (Видео)
04 Не Месси и не Роналду: Моуриньо назвал лучшего футболиста из тех, кого видел
05 Украина 2:0 Литва: События матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь