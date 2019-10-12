Лидер сборной Франции: Готов умереть на поле за Дешама

Новости спорта:Талантливый форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказал свое мнением о главном тренере сборной Франции.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о главном тренере сборной Дидье Дешаме.

«То, что Дешам вызвал меня в сборную, когда я не играл, значит многое. Вы даже не представляете, что это значит для игрока. Это сигнал, очень важный сигнал. Это знак доверия, который стоит всех денег в мире.

Я знаю, что тренер доверяет мне и верит в меня. Как только он это сделал, я почувствовал, что теперь могу умереть за него на поле. Если бы он сказал мне играть в воротах, я бы это сделал», — сказал Мбаппе в интервью TF1.

Напомним, в начале этого сезона Килиан пропустил месяц из-за травмы подколенного сухожилия. Форвард вернулся в строй в конце сентября, а в начале октября получил новое повреждение. В нынешней кампании Мбаппе забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 6 матчах во всех турнирах на клубном уровне.