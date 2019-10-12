Легенда Реала хочет стать агентом главной звезды сборной Франции

Известный в прошлом полузащитник сборной Англии и ряда европейских топ-клубов Дэвид Бекхэм намерен уже в ближайшем будущем представлять интересы форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Звездный англичанин, который в сентябре зарегистрировал агентство Footwork management, хочет сделать чемпиона мира своим первым звездным клиентом, информирует Daily Mail.
Стоит отметить, что Мбаппе до сих пор не связан ни с одним агентом официальным контрактом, а его интересы в переговорах с клубами до сих пор представляли члены семьи.
Напомним, Бекхэм также является владельцем клуба Интер Майами, который в следующем году начнет свои выступления в МЛС.