Легенда Реала хочет стать агентом главной звезды сборной Франции

Новости спорта:Легендарный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм хочет представлять интересы звезды ПСЖ Килиана Мбаппе.

Известный в прошлом полузащитник сборной Англии и ряда европейских топ-клубов Дэвид Бекхэм намерен уже в ближайшем будущем представлять интересы форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Звездный англичанин, который в сентябре зарегистрировал агентство Footwork management, хочет сделать чемпиона мира своим первым звездным клиентом, информирует Daily Mail.

Стоит отметить, что Мбаппе до сих пор не связан ни с одним агентом официальным контрактом, а его интересы в переговорах с клубами до сих пор представляли члены семьи.

Напомним, Бекхэм также является владельцем клуба Интер Майами, который в следующем году начнет свои выступления в МЛС.