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Италия уверенно обыграла Грецию и вышла на Евро-2020 (Видео)

Италия уверенно обыграла Грецию и вышла на Евро-2020 (Видео)
10:27 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Cборная Италии досрочно квалифицировалась на Евро-2020 благодаря победе над Грецией.

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Италии принимала сборную Греции. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Италия — Греция 2:0

Голы: Жоржиньо, 63 (пен.), Бернардески, 78

Италия: Доннарумма — Д’Амброзио, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола — Барелла (Дзаньоло, 87), Жоржиньо, Верратти — Кьеза (Бернардески, 39), Иммобиле (Белотти, 83), Инсинье.

Греция: Пасхалакис — Бакакис, Хадзидиакос, Сиовас, Стафилидис — Зека, Курбелис, Бухалакис (Яннулис, 75) — Бакасетас (Манталос, 80) — Лимниос, Кулурис (Донис, 67).

Предупреждения: Хадзидиакос, Кулурис, Бухалакис.

Автором первого гола стал полузащитник Италии Жоржиньо, реализовавший пенальти на 63-й минуте. В середине второго тайма преимущество хозяев увеличил нападающий Федерико Бернардески.

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Благодаря этой победе сборная Италии досрочно квалифицировалась на Евро-2020.

Итальянцы, набрав 21 очко, возглавляют турнирную таблицу группы J, греки (5) занимают предпоследнее, пятое место.

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В 8-м туре отбора чемпионата Европы национальная команда Италии на выезде сыграет с Лихтенштейном, а сборная Греции дома встретится с Боснией и Герцеговиной. Оба матча состоятся 15 октября.

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Чемпионат Европы, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, ЧЕ-2020, Cборная Италии.
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