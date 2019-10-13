Италия уверенно обыграла Грецию и вышла на Евро-2020 (Видео)

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Италии принимала сборную Греции. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Италия — Греция 2:0
Голы: Жоржиньо, 63 (пен.), Бернардески, 78
Италия: Доннарумма — Д’Амброзио, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола — Барелла (Дзаньоло, 87), Жоржиньо, Верратти — Кьеза (Бернардески, 39), Иммобиле (Белотти, 83), Инсинье.
Греция: Пасхалакис — Бакакис, Хадзидиакос, Сиовас, Стафилидис — Зека, Курбелис, Бухалакис (Яннулис, 75) — Бакасетас (Манталос, 80) — Лимниос, Кулурис (Донис, 67).
Предупреждения: Хадзидиакос, Кулурис, Бухалакис.
Автором первого гола стал полузащитник Италии Жоржиньо, реализовавший пенальти на 63-й минуте. В середине второго тайма преимущество хозяев увеличил нападающий Федерико Бернардески.
Благодаря этой победе сборная Италии досрочно квалифицировалась на Евро-2020.
Итальянцы, набрав 21 очко, возглавляют турнирную таблицу группы J, греки (5) занимают предпоследнее, пятое место.
В 8-м туре отбора чемпионата Европы национальная команда Италии на выезде сыграет с Лихтенштейном, а сборная Греции дома встретится с Боснией и Герцеговиной. Оба матча состоятся 15 октября.