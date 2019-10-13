Экс-тренер сборной Англии: Фергюсон угрожал убить меня

Новости спорта:Свен-Йоран Эрикссон рассказал, как Алекс Фергюсон угрожал ему из-за Уэйна Руни.

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон рассказал о реакции экс-главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона на вызов форварда Уэйна Руни на ЧМ-2006 после травмы плюсневой кости.

«Самым восхитительным было то, что Алекс звонил мне в семь утра или даже раньше всякий раз, когда был в бешенстве. Он не спрашивал, как у меня дела, а просто сразу начинал орать.

Я думал, он собирается меня прикончить. Он сказал: «Я тебя убью, тебе конец». Но я представлял сборную Англии и не имел права отступать.

Что-то можно говорить, а что-то не стоит. Услышав, что Алекс убьет меня, если я вызову Руни, я ответил: «Отвали от меня, что с тобой вообще происходит?»

А он продолжал кричать. Когда он так заводился, разговаривать не было смысла. Я сказал: «Алекс, я возьму Руни на ЧМ. А теперь – хороших тебе выходных. Чао», – поделился Эрикссон в интервью The Times.

На ЧМ-2006 сборная Англии вылетела в четвертьфинале от сборной Португалии (0:0, 1:3 по пенальти). Уэйн Руни не забил ни одного гола за весь турнир.