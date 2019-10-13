Лидер сборной Бразилии рассыпался в комплиментах в адрес аргентинской легенды

Новости спорта:Вратарь Ливерпуля выразил свое признание лидеру каталонской Барселоны Лионелю Месси.

Алиссон признал, что Лионель Месси является одним из лучших игроков в истории футбола.

"Каково это играть против Месси? Он — один из лучших футболистов в истории футбола. Тем не менее, я не думаю только о противостоянии с ним. Сборная Аргентины, как и Барселона – это две очень хороших команды, в составе которых первоклассные исполнители".

"В последних трех матча мне удалось обыграть Месси. Однако это благодаря командам, за которые я выступал – Роме, Ливерпулю и сборной Бразилии", — приводит слова Алиссона Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Алиссон провел лишь один матч в рамках АПЛ из-за травмы.