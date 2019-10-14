Отбор на Евро-2020: расписание матчей 14 октября

Новости спорта:14 октября состоятся семь матчей отбора на Чемпионат Европы по футболу.

Сегодня, 14 октября, продолжится программа матчей 8-го тура отборочного раунда чемпионата Европы. Игры пройдут в группах А, B и H. В частности, в Киеве на НСК "Олимпийский" в центральной встрече игрового дня сборная Украины сразится с командой Португалии. Кроме того, отметим, главный матч в секстете H, в котором Франция примет Турцию (прямая трансляция "Футбол 2")

Все сегодняшние поединки отбора начнутся в одно время - 21:45 по Киеву.

Расписание всех матчей отбора на Евро-2020 14 октября:

Текстовая онлайн-трансляция матч национальной сборной будет доступна на "Телеграф Спорт".