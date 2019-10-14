Скачать
Понедельник, 14.10.2019
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 14 октября
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 14 октября
Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина - Португалия
Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина - Португалия
Британский промоутер заговорил о чемпионском бое для Усика
Британский промоутер заговорил о чемпионском бое для Усика

Наставник Шахтера предостерег Португалию в матче с Украиной

Наставник Шахтера предостерег Португалию в матче с Украиной
11:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Коуч Горняков высоко оценивает состояние украинской сборной.

Португальский тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру накануне матча отбора на Евро-2020 между Украиной и Португалией высказался о поединке. Он посоветовал представителям своей страны быть начеку в игре с сине-желтыми.

«Будьте осторожны! У Украины очень сильная сборная и хорошие игроки. У Шевченко отличный выбор исполнителей для стартового состава, обладающих хорошими игровыми качествами. Тренер добился успехов в отборе», — цитирует Каштру Ojogo.pt.

В случае хотя бы ничьей для Украины в предстоящем поединке команда Шевченко досрочно квалифицируется на Евро-2020. Ранее в финальную часть турнира уже вышли Италия, Польша, Бельгия и Россия.

Отбор на Евро-2020: расписание матчей 14 октября

Каштру возглавляет донецкий Шахтер лишь с лета текущего года, где он сменил на тренерском посту ушедшего в Рому Пауло Фонсеку.

Поединок пройдет сегодня на НСК Олимпийский, старт в 21:45.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Португалии, Сборная Украины, Евро, Евро-2020, Луиш Каштру.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боксер из андеркарда Усика находится в крайне критическом состоянии
02 Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
03 Уизерспун рассказал, что хотел сделать в бою с Усиком
04 В лагере главного конкурента сборной Украины случился серьезный конфликт
05 Ужасная травма вратаря сборной Нигерии в игре с Бразилией (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь