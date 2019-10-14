Наставник Шахтера предостерег Португалию в матче с Украиной

Новости спорта:Коуч Горняков высоко оценивает состояние украинской сборной.

Португальский тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру накануне матча отбора на Евро-2020 между Украиной и Португалией высказался о поединке. Он посоветовал представителям своей страны быть начеку в игре с сине-желтыми.

«Будьте осторожны! У Украины очень сильная сборная и хорошие игроки. У Шевченко отличный выбор исполнителей для стартового состава, обладающих хорошими игровыми качествами. Тренер добился успехов в отборе», — цитирует Каштру Ojogo.pt.

В случае хотя бы ничьей для Украины в предстоящем поединке команда Шевченко досрочно квалифицируется на Евро-2020. Ранее в финальную часть турнира уже вышли Италия, Польша, Бельгия и Россия.

Каштру возглавляет донецкий Шахтер лишь с лета текущего года, где он сменил на тренерском посту ушедшего в Рому Пауло Фонсеку.

Поединок пройдет сегодня на НСК Олимпийский, старт в 21:45.