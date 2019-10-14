Легенда МЮ назвал имя футболиста, который может спасти "красных дьяволов"

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Понедельник, 14.10.2019
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14:14 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Именитый британский футболист Клейтон Блэкмор поделился своим мнением о неудачах Манчестер Юнайтед в текущем сезоне.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Клейтон Блэкмор выразил мнение, что клубу необходимо вернуть нападающего Златана Ибрагимовича из «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Команде не хватает бомбардира, и единственный вариант, который может спасти нас в этом сезоне, – это возвращение Ибрагимовича. Вероятно, это лучший форвард, которого только можно представить в своём составе.

«Юнайтед» избавился от стольких хороших нападающих – Руни, ван Перси и другие. Они ушли, но им так и не была найдена замена. Приглашение Златана не требует размышлений. Он не бегает, но ему это и не нужно, ведь он так хорош. В мире не так много футболистов, способных так контролировать игру.

Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина - Португалия

Когда Ибрагимович был в клубе и находился в форме, мы завоёвывали трофеи. В январе или когда это будет возможно нужно попытаться вернуть его», — приводит слова Блэкмора Mirror.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Златан Ибрагимович, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Клейтон Блэкмор.
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