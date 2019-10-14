Дубль Гюндогана и шикарный гол Вернера - в обзоре матча Эстония - Германия (Видео)

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15:19 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Германии крупно обыграла национальную сборную Эстонии в матче отбора Евро-2020.

В воскресенье, 13 октября, сборная Германии в гостях противостояла Эстонии. Поединок проходил в Таллине, на стадионе "Ле Кок Арена". 

Эстония – Германия 0:3

Голы: Гюндоган, 51, 57, Вернер, 71

Эстония: Лепметс, Камс, Тамм, Пикк, Баранов, Васильев (Кяйт, 61), Антонов, Саппинен (Зенев, 56), Айнсалу, Метс, Лийвак (Оямаа, 77)

Германия: Нойер, Хальстенберг, Зюле, Клостерманн, Киммих, Гюндоган, Джан, Ройс (Сердар, 77), Хавертц, Брандт (Амири, 86), Вальдшмидт (Вернер, 66)

Предупреждения: Лепметс, Баранов

Удален: Джан, 14.

Сборная Германии хоть и играла в гостях, но на правах фаворита с первых минут очень активно начала поединок, а некоторые игроки, непосредственно Эмре Джан прямо сильно перестарался с активностью и на 14-й минуте игры заработал красную карточку. Это позволило эстонцам сыграть более-менее равный первый тайм с немцами, который так и завершился вничью 0:0. 

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Но вот во второй половине встречи, то ли у Эстонии сил не хватило, то ли просто что-то не пошло, но хозяева поля в течении 6 минут пропустили два гола и вопрос о победителе матча был снят. Дублем отметился хавбек Ман Сити Илкай Гюндоган, забивавший на 51-й и 57-й минутах матча, ассистировали ему Хаверц в первом голе и Марко Ройс во втором. А на 71-й минуте игры сборная Германии и вовсе довела счет до разгромного, отличился Тимо Вернер с передачи все того же Илкая Гюндогана. 

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Итог матча - сборная Германии с 15 очками закрепилась на второй позиции в группе С, оторвавшись от Северной Ирландии на три пункта. У Эстонии в свою очередь всего одно очко и последняя строчка.

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