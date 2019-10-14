"Женщины всему виной": форвард Лестера отписался в соцсетях от легенды МЮ

Новости спорта:Нападающий Лестер Сити Джейми Варди повздорил с экс-игроком сборной Англии Уэйном Руни.

Недавний конфликт жены нападающего Ди Си Юнайтед Уэйна Руни и супруги форварда Лестера Джейми Варди, видимо, перешел и на самих футболистов. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Варди тепло общался с Руни в сборной Англии и дружил с ним вне футбольного поля, но после скандала он был вынужден отписаться от Instagram своего экс-партнера по национальной команде.

Отмечается, что таким поступком Варди попытался заступиться за свою жену, которую супруга Руни обвинила в "сливе" ее личной информации журналистам.

Напомним, ранее промоутер украинского боксера Александра Усика Эдди Хирн заявил о готовности организовать боксерский бой между женами Руни и Варди.