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Понедельник, 14.10.2019
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"Женщины всему виной": форвард Лестера отписался в соцсетях от легенды МЮ

"Женщины всему виной": форвард Лестера отписался в соцсетях от легенды МЮ
18:11 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий Лестер Сити Джейми Варди повздорил с экс-игроком сборной Англии Уэйном Руни.

Недавний конфликт жены нападающего Ди Си Юнайтед Уэйна Руни и супруги форварда Лестера Джейми Варди, видимо, перешел и на самих футболистов. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Варди тепло общался с Руни в сборной Англии и дружил с ним вне футбольного поля, но после скандала он был вынужден отписаться от Instagram своего экс-партнера по национальной команде.

Отмечается, что таким поступком Варди попытался заступиться за свою жену, которую супруга Руни обвинила в "сливе" ее личной информации журналистам.

В лагере главного конкурента сборной Украины случился серьезный конфликт

Напомним, ранее промоутер украинского боксера Александра Усика Эдди Хирн заявил о готовности организовать боксерский бой между женами Руни и Варди.

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Сборная Англии, Футбол, ФК Лестер, Новости футбола, Уэйн Руни, Джейми Варди.
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