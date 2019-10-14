Основной игрок МЮ восстановился к матчу с Ливерпулем

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Антони Мартиаль готов в ближайшие дни приступить к тренировкам с первой командой Манчестер Юнайтед — сообщает Sky Sports.

Француз не играл с августа из-за травмы бедра, и если успеет набрать нужную форму, то сможет принять участие в главном английском противостоянии двух самых титулованных клубов: Ливерпуль (уверенно лидирующий) против Манчестер Юнайтед (занимающий 12-е место).

Матч девятого тура АПЛ Манчестер Юнайтед — Ливерпуль состоится в воскресенье, 20 октября. Начало в 18:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что к матчу с МЮ восстановился основной вратарь Ливерпуля Алиссон.