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Катарцы намерены приобрести клуб в Англии и сделать его главным конкурентом Сити

Катарцы намерены приобрести клуб в Англии и сделать его главным конкурентом Сити
20:23 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Владелец ПСЖ Нассер Ганим аль-Хелаифи может обзавестись клубом в Англии.

Владелец Лидса Андреа Радриццани рассказал о возможном сотрудничестве с зарубежными инвесторами, которое поможет клубу выйти на новый уровень.

"Ко мне обратились более 20 инвесторов, среди которых я решил выделить трех.

Прежде всего мы рассматриваем вариант с нашими катарским друзьями (речь идет о владельце ПСЖ Нассере Аль-Хелаифи – прим.), потому что у нас хорошие отношения уже длительное время. Кроме того, они дадут нам возможность конкурировать с Манчестер Сити, это будет прекрасным шансом для нашего клуба.

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Второй инвестор из США, он большой фанат Лидса с детства, мне это нравится. Есть еще владелец итальянского клуба. Возможно, мы могли бы получить от них кредит для усиления состава", – сказал Радриццани в интервью The Times.

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К слову, после 11 туров Лидс занимает пятую строчку Чемпионшипа, отставая от зоны прямого повышения в АПЛ на два пункта.

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ФК ПСЖ, Футбол, Чемпионшип, ФК Лидс, Новости футбола, Нассер Аль-Хеллаифи.
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