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Экс-тренер ПСЖ возглавил Тулузу

Экс-тренер ПСЖ возглавил Тулузу
21:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Антуан Комбуаре принял предложение Тулузы.

Антуан Комбуаре стал новым главным тренером Тулузы, о чем клуб сообщил на своем официальном сайте. Наставник подписал контракт до июня 2021 года.

На этом посту Комбуаре сменил уволенного на прошлой неделе Алена Казанову, который возглавлял Тулузу с лета 2018 года, а до этого работал с командой с 2008 по 2015 год.

В свою очередь, 55-летний Комбуаре ранее тренировал Страсбур, Валансьен, ПСЖ, Аль-Хилал, Ланс, Генгам и Дижон.

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После девяти туров Тулуза занимает 18-е место в чемпионате Франции. В первом матче под руководством Комбуаре Тефесе дома сыграют против Лилля.

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ПСЖ, ФК Тулуза, Новости спорта, Новости футбола, Антуан Комбуаре.
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