Экс-тренер ПСЖ возглавил Тулузу

Новости спорта:Антуан Комбуаре принял предложение Тулузы.

Антуан Комбуаре стал новым главным тренером Тулузы, о чем клуб сообщил на своем официальном сайте. Наставник подписал контракт до июня 2021 года.

На этом посту Комбуаре сменил уволенного на прошлой неделе Алена Казанову, который возглавлял Тулузу с лета 2018 года, а до этого работал с командой с 2008 по 2015 год.

В свою очередь, 55-летний Комбуаре ранее тренировал Страсбур, Валансьен, ПСЖ, Аль-Хилал, Ланс, Генгам и Дижон.

После девяти туров Тулуза занимает 18-е место в чемпионате Франции. В первом матче под руководством Комбуаре Тефесе дома сыграют против Лилля.