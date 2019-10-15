Зинченко о пенальти: Роналду подбежал к арбитру и тот поменял решение

Новости спорта:Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победный матч против Португалии.

Сборная Украины переиграла Португалию и досрочно завоевала путевку на Евро-2020.

"Сейчас ничего не могу говорить, одни эмоции. Как говорил Пике, сегодня каждый болельщик не будет спать ночью и будет заниматься любовью".

"В таких играх на первом месте результат, поэтому не важно кто контролировал мяч и лучше играл. Мы повели 2:0 и не давали сопернику показывать свою игру. Болельщики и футболисты сегодня были на высоте. Сборная Украины дорогого стоит и любой соперник будет с осторожностью подходить к матчам с нами".

Александр Зинченко прокомментировал эпизод с пенальти.

"Мне сложно понять, попал ли мяч в руку. Судья показал, что мяч попал в ногу Тарасу. Но Роналду подбежал к арбитру, сказал, что мяч попал в руку и тот поменял решение и поставил пенальти", — сказал Александр Зинченко в интервью каналу Футбол 1.