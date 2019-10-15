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"Судья сделал странную паузу": Франков о матче Украина - Португалия

"Судья сделал странную паузу": Франков о матче Украина - Португалия
11:54 Сегодня Телеграф dynamo.kiev.ua

Новости спорта:Артем Франков прокомментировал матч отбора на чемпионат Европы-2020 Украина - Португалия.

Главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков о победе сборной Украины в отборочном матче Евро-2020 над сборной Португалии (2:1).

— Это было просто замечательно! Гол Романа Яремчука, который был забит после подачи Марлоса с углового и удара Кривцова, который парировал Руй Патрисиу. Совершенно восхитил и гол, который с паса Виталия Миколенко провел Андрей Ярмоленко. А в конце первого тайма была возможность, пожалуй, забить третий мяч...

У нас неплохо получалось вплоть до 72-й минуты. Более того, Коноплянка чуть не убежал от Пепе. К этому времени Пятов совершил один из самых запоминающихся сейвов, когда вынул из дальнего угла обводящий удар Роналду. Но, кульминацией стала 72-я минута, когда мяч угодил в руку Степаненко после удара Брумы. Судья сделал странную паузу, как будто на матче работал VAR. Но причем тут желтая карточка, если нарушение неумышленное, а в результате рикошета. Кроме того, и первая желтая Степаненко была абсолютно «левой», поскольку фолил там не Тарас, а Роман Яремчук.

Украина - Португалия: видео голов и обзор матча

А как же это Роналду забил пенальти, если видел, что его поставили несправедливо? А как же это арбитр с самой родины футбола? Мы же считаем их образцами неподкупности, всячески унижая наших арбитров. А может судейские ошибки имеют право на существование в футболе? — отметил Франков в эфире авторского канала на Youtube.

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Артем Франков, Украина — Португалия, Отбор на Евро-2020.
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