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Супергол пяткой и курьезный ляп вратаря - в обзоре матча Молдова - Албания (Видео)

Супергол пяткой и курьезный ляп вратаря - в обзоре матча Молдова - Албания (Видео)
14:22 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Албании нанесла крупное поражение сборной Молдовы в поединке восьмого тура отбора Евро-2020.

В понедельник, 14 октября, в рамках отбора Евро-2020 аутсайдер группы Н сборная Молдовы принимала сборную Албании. Поединок проходил в Кишиневе на стадионе "Зимбру". 

Молдова – Албания 0:4

Голы: Цикалеши, 22, Баре, 34, Траши, 40, Манай, 90.

Молдова: Кошелев — Граур, Посмак, Препелицэ, Рябчук, Чеботару, Ионицэ, Суворов (Бойчук, 60), Антон, Сидоренко (Санду, 80), Мудрак (Розгонюк, 31).

Албания: Стракоша — Весели, Исмайли (Кумбула, 89), Дермаку, Гимшити, Абраши, Траши, Гьясула, Баре (Селахи, 89), Манай, Цикалеши (Роши, 76).

Предупреждения: Мудрак, Граур, Баре, Цикалеши, Чеботару, Рябчук, Препелицэ, Гьясула.

Сборная Албании на правах фаворита более активно начала поединок против сборной Молдовы. Уже в первом тайме албанцы отгрузили три гола в ворота молдавской команды. Первым на 22-й минуте игры забил Чикаллеши, который воспользовался суматохой в штрафной площадке и элегантным ударом оправил мяч точно в угол ворот. Второй гол Албании это целиком и полностью заслуга вратаря Молдавы Кошелева, который очень грубо ошибся на 34-й минуте встречи и Баре использовал данный ему шанс сполна, записав на свой счет гол. Третий гол случился ближе к концу первого тайма, на 40-й минуте Траши воспользовался ошибкой защитника сборной Молдовы и отправил мяч сильным ударом точно в дальний угол. 

Сборная Португалии нанесла по воротам Пятова почти 40 ударов

Во втором тайме ситуация на поле никак не изменилась. При полном доминировании сборной Албании молдоване смогли всего раз пробить в створ ворот албанцев и то, этот удар сложно назвать прямо таким супер моментом. Албанцы показали, что их команда существенно выше классом нежели молдоване и уверенно вели матч до логичного завершения. А на 90-й минуте точку в разгроме Молдовы поставил Манаж, который с передачи с фланга пяткой отправил мяч в ворота Кошелева. 

Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 14 октября (Видео)

После восьми сыгранных матчей Албании идет на четвертой позиции в группе Н с 12-ю очками в активе. У Молдовы в свою очередь всего 3 балла и последняя позиция.

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Футбол, Сборная Албании, Евро-2020, Сборная Молдовы, Новости футбола, Отбор Евро-2020, Молдова - Албания.
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