Историческое событие: Северная и Южная Корея сыграли матч в Пхеньяне (Фото)

Новости спорта:Сборная КНДР впервые с 1990 года сыграла на своей территории поединок против сборной Южной Кореи.

В Пхеньяне (КНДР) завершился матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная КНДР сыграла вничью с командой Южной Кореи, встреча завершилась со счётом 0:0.

Сборные впервые с 1990 года провели матч на территории КНДР. При этом на игру не были допущены зрители. Также организаторы не пустили иностранных журналистов, текстовая трансляция матча не велась.

В то же время на игре присутствовал президент ФИФА Джанни Инфатино.

Команды попадали в одну отборочную игру чемпионата мира 2010 года. Но тогда сборная КНДР принимала Южную Корею на нейтральном поле в Китае.

Сборные Южной Кореи и КНДР возглавляют турнирную таблицу группы H квалификации. После трёх туров у обеих команд в активе по 7 очков.