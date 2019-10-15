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Историческое событие: Северная и Южная Корея сыграли матч в Пхеньяне (Фото)

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Историческое событие: Северная и Южная Корея сыграли матч в Пхеньяне (Фото)
15:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная КНДР впервые с 1990 года сыграла на своей территории поединок против сборной Южной Кореи.

В Пхеньяне (КНДР) завершился матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная КНДР сыграла вничью с командой Южной Кореи, встреча завершилась со счётом 0:0.

Сборные впервые с 1990 года провели матч на территории КНДР. При этом на игру не были допущены зрители. Также организаторы не пустили иностранных журналистов, текстовая трансляция матча не велась.

В то же время на игре присутствовал президент ФИФА Джанни Инфатино.

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Команды попадали в одну отборочную игру чемпионата мира 2010 года. Но тогда сборная КНДР принимала Южную Корею на нейтральном поле в Китае.

Сборные Южной Кореи и КНДР возглавляют турнирную таблицу группы H квалификации. После трёх туров у обеих команд в активе по 7 очков.

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Футбол, Новости футбола, КНДР - Южная Корея, Сборная Южной Кореи, Сборная КНДР.
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