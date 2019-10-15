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Швеция - Испания: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020

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Швеция - Испания: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
15:57 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Испании сыграет против Швеции поединок восьмого тура отбора чемпионата Европы 2020.

Сегодня, 15 октября, сборная Швеции будет противостоять лидеру группы F сборной Испании. Поединок пройдет в Стокгольме.

Швеция - Испания

Стадион: "Френдс Арена", Стокгольм. Прямая трансляция - канал "Футбол 1". Начало матча - 21:45.

Швеция попробует взять реванш у сборной Испании за поражение в первом матче, который проходил в Мадриде и закончился уверенной победой хозяев 3:0.

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Испания является лидером группы F с 19 очками в активе и в случае триумфа в игре с Швецией досрочно выйдет на Евро-2020. Шансы Швеции не выход в финальную часть первенства Европы пока не такие явные. Шведы идут сейчас на второй позиции в группе, но в их активе всего 14 баллов, что всего на одно очко больше чем у Румынии и на четыре больше, чем у Норвегии. Поэтому проигрывать Швеции крайне не желательно. 

Турнирное положение в группе F:

Букмекеры считают фаворитом этой игры именно испанцев. Средние коэффициенты на матч следующие: победа Швеции - 3.95, ничья - 3.40, победа Испании - 2.00.

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В прошлом туре отбора Евро-2020 Испания сыграла вничью против сборной Норвегии в гостях (1:1), а сборная Швеции разгромила Мальту (4:0).

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Швеция - Испания 1:2

В прямом эфире на ТВ посмотреть матч все желающие смогут на телеканале Футбол 1. Начало трансляции в 21:45 по киевском времени.

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