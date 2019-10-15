Жиру - о матче с Турцией, Лэмпарде и будущем в Челси

Новости спорта:Нападающий лондонского Челси Оливье Жиру комментируя игру против Турции, рассказал о своем будущем в стане "синих".

Форвард "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал результат матча отборочного турнира ЕВРО-2020 с командой Турции (1:1). Цитирует Жиру Get French Football News.

"Конечно, мы разочарованы. Забили в концовке, но затем пропустили необязательный гол со штрафного. Гол? Гризманн отлично подал с углового, мне нужно было просто оказаться в нужном месте в нужное время".

"Отправлю ли видео гола Лэмпарду? Нет, конечно. Уверен, Фрэнк и так смотрит наши матчи.

В любом случае, я возвращаюсь в Лондон с отличным настроением. Собираюсь бороться за место в основном составе "Челси", вовсе необязательно уходить из клуба. Тем не менее, если меня заставят принимать решение, то придется".

Напомним, вчера сборная Украины обыграла сборную Португалии в поединке восьмого тура отбора Евро-2020 на НСК "Олимпийском" в Киеве.