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Скауты Фенербахче следят за игроком сборной Украины

Скауты Фенербахче следят за игроком сборной Украины
11:02 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Разведчики "Фенербахче" присутствовали на недавнем поединке отбора к Евро-2020 в Киеве между сборными Украины и Португалии (2:1).

Целью скаутов стамбульского гранда был левый фулбек "сине-желтых" Виталий Миколенко, контракт которого принадлежит "Динамо".

В лице Миколенко "Фенербахче" видит долгосрочную замену для 29-летнего Хасана Али, который в последнее время немало времени проводит в лазарете.

Отбор на Евро-2020: результаты матчей 15 октября (Видео)

Отмечается, что после получения отчета по игроку, руководство "Фенербахче" включило Миколенко в шорт-лист игроков, над трансфером которых клуб будет активно работать в зимнее межсезонье. При этом, на текущий момент украинец занимает первое место в числе приоритетных трансферов "Фенербахче".

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Виталий Миколенко.
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