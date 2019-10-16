Скауты Фенербахче следят за игроком сборной Украины

Новости спорта:Разведчики "Фенербахче" присутствовали на недавнем поединке отбора к Евро-2020 в Киеве между сборными Украины и Португалии (2:1).

Целью скаутов стамбульского гранда был левый фулбек "сине-желтых" Виталий Миколенко, контракт которого принадлежит "Динамо".

В лице Миколенко "Фенербахче" видит долгосрочную замену для 29-летнего Хасана Али, который в последнее время немало времени проводит в лазарете.

Отмечается, что после получения отчета по игроку, руководство "Фенербахче" включило Миколенко в шорт-лист игроков, над трансфером которых клуб будет активно работать в зимнее межсезонье. При этом, на текущий момент украинец занимает первое место в числе приоритетных трансферов "Фенербахче".