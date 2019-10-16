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Уокер оценил бурное празднование Зинченко после выхода на Евро-2020 (Видео)

Уокер оценил бурное празднование Зинченко после выхода на Евро-2020 (Видео)
12:02 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Кайл Уокер назвал поведение украинского легионера детским и незрелым.

Правый защитник Манчестер Сити Кайл Уокер не мог остаться в стороне, когда увидел, как его украинский одноклубник Александр Зинченко празднует выход на Евро-2020 вместе со своей сборной.

Английский футболист прокомментировал уже знаменитое видео, где Зинченко постоянно врывается с криками радости в кадр.

"Я помню свое первое пиво, Зинни", - отметил Кайл в Twitter.

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Интересно, что фраза "I remember my first beer" в английском языке является устойчивой. Она обозначает незрелое и детское поведение.

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Футбол, Видео, Александр Зинченко, Кайл Уокер.
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