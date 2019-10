Уокер оценил бурное празднование Зинченко после выхода на Евро-2020 (Видео)

Правый защитник Манчестер Сити Кайл Уокер не мог остаться в стороне, когда увидел, как его украинский одноклубник Александр Зинченко празднует выход на Евро-2020 вместе со своей сборной.

Английский футболист прокомментировал уже знаменитое видео, где Зинченко постоянно врывается с криками радости в кадр.

"Я помню свое первое пиво, Зинни", - отметил Кайл в Twitter.

Oleksandr Zinchenko's reaction after Ukraine sealed a place at Euro 2020 last night pic.twitter.com/9CFzJIiWFk

— Soccer AM (@SoccerAM) October 15, 2019