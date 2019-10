Шведский посол показал стычку футболистов Северной и Южной Кореи (Видео)

Сборные Южной и Северной Кореи провели между собой в Пхеньяне матч отбора на чемпионат мира-2022. Это была первая с 1990 года игра команд на территории Северной Кореи.

На матче не было ни зрителей, ни телетрансляторов, ни иностранных журналистов, однако его фрагменты все-таки оказались в интернете.

Так, посол Швеции в Северной Корее Йоахим Бергстрем опубликовал видео небольшой стычки между игроками, сопроводив его подписью: "Никаких драк перед детьми! А, подождите, тут же никого сегодня нет. Эмоции временами зашкаливают".

No fighting in front of the kids! Oh, but there are none here today. Emotions run high at times as #DPRK meets #ROK in #FIFA game - but audience is sparse. pic.twitter.com/HKaoKH89sj

— Joachim Bergström (@jchmbrgstrm) October 15, 2019