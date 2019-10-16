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Шведский посол показал стычку футболистов Северной и Южной Кореи (Видео)

Шведский посол показал стычку футболистов Северной и Южной Кореи (Видео)
12:08 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:На матче между командами не было ни зрителей, ни телекамер.

Сборные Южной и Северной Кореи провели между собой в Пхеньяне матч отбора на чемпионат мира-2022. Это была первая с 1990 года игра команд на территории Северной Кореи.

На матче не было ни зрителей, ни телетрансляторов, ни иностранных журналистов, однако его фрагменты все-таки оказались в интернете.

Так, посол Швеции в Северной Корее Йоахим Бергстрем опубликовал видео небольшой стычки между игроками, сопроводив его подписью: "Никаких драк перед детьми! А, подождите, тут же никого сегодня нет. Эмоции временами зашкаливают".

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Матч закончился со счетом 0:0. После этого сборная Южной Кореи отправилась домой так же, как и добиралась в Пхеньян — не напрямую, а транзитом через Пекин.

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Футбол, Видео, Новости футбола, Сборная Южной Кореи, Сборная Северной Кореи.
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