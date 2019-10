Агуэро попал в ДТП (Фото)

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.

По информации источника, 31-летний аргентинский футболист не пострадал в результате аварии, однако Range Rover, на котором Агуэро ехал на тренировку, получил серьёзные повреждения. Отмечается, что нападающему не пришлось проходить медицинское обследование. Агуэро принял участие в командном занятии.

Матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» состоится 19 октября на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Photo: Sergio Aguero’s car involved in a crash this morning.



[via @MailSport] pic.twitter.com/FVKHzUObt9

— Man City Xtra (@City_Xtra) 16 октября 2019 г.