Трогательно: Месси получил золотую бутсу из рук своих сыновей (Видео)

Новости спорта:Аргентинский форвард уже шестой раз получил Золотую бутсу.

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси шестой раз получил награду Золотую бутсу.

Награждения прошла в Испании. В этот раз Месси набрал 72 очка по коэффициенту чемпионата Испании, забив 36 голов за сезон. На втором месте оказался французский форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе. Напомним, Золотая бутса вручается лучшему форварду сезона.

Интересно, что организаторы вызвали на вручение детей футболиста - сыновей Тьяго и Матео.

Получилось очень трогательно.

Напомним, Месси получал Золотую бутсу в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018-м годах.