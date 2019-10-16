Тоттенхэм готов отпустить Эриксена в Реал

Новости спорта:Датский хавбек Кристиан Эриксен может перебраться в мадридский Реал.

Как сообщает El Desmarque, Тоттенхэм готов отпустить полузащитника Кристиана Эриксена в Реал, если мадридцы включат в сделку Иско.

Напомним, контракт датского футболиста с лондонцами истекает будущим летом, а вот контракт испанского игрока действует до 2021 года.

По данным источника, за ситуацией вокруг Иско также активно наблюдает Бавария. Отмечается, что хавбек не против уйти из клуба для поиска игровой практики.

Ранее сообщалось, что Эриксен и вовсе может переехать в Италию, где в его услугах заинтересован Ювентус.