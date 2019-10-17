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Леоненко дал ценный совет Шевченко

Леоненко дал ценный совет Шевченко
08:15 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Виктор Леоненко поделился мнением о текущих выступлениях национальной команды.

50-летний экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко поделился мнением о текущих выступлениях национальной команды.

— В трех словах можете сказать, в чем сила этой сборной Украины?

— Тут надо смотреть в первую очередь на соперников. У нас почему-то это не берут в расчет. Так же, как и вы (россияне — прим. ред.), между прочим. Столько радости было после победы в гостях над Кипром... А я глянул — и сложилось ощущение, что на трибунах были одни россияне.

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— То есть вас не восхищает победа Украины над Португалией (2:1 — прим. ред.)?

— Добротный результат. Но пусть Шевченко пару дней побалдеет — и хватит!

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Андрей Шевченко, Футбол, Новости футбола, Виктор Леоненко.
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