Леоненко дал ценный совет Шевченко

Новости спорта:Виктор Леоненко поделился мнением о текущих выступлениях национальной команды.

50-летний экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко поделился мнением о текущих выступлениях национальной команды.

— В трех словах можете сказать, в чем сила этой сборной Украины?

— Тут надо смотреть в первую очередь на соперников. У нас почему-то это не берут в расчет. Так же, как и вы (россияне — прим. ред.), между прочим. Столько радости было после победы в гостях над Кипром... А я глянул — и сложилось ощущение, что на трибунах были одни россияне.

— То есть вас не восхищает победа Украины над Португалией (2:1 — прим. ред.)?

— Добротный результат. Но пусть Шевченко пару дней побалдеет — и хватит!