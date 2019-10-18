Хачериди и Ибрагимовича предложили римскому Лацио

Новости спорта:Украинского защитника Евгения Хачериди предложили тренеру римского Лацио Симоне Индзаги.

Итальянское издание "La Lazio Siamo Noi" проанализировало, кто из футболистов может расширить арсенал возможностей команды Симоне Индзаги.

Руководству "Лацио" предлагают обратить внимание на Ивана Стринича, Златана Ибрагимовича, Мартина Ульссона, Джо Ледли, Лукаса Силву, Вильфрида Бони и Хатэма Бен Арфа.

В этом списке нашлось место и украинскому защитнику Евгению Хачериди.

Итальянское издание признается, что обратило внимание на 32-летнего защитника из-за успехов сборной Украины, "за которую он провел 51 матч и забил 3 гола".

В случае с Евгением итальянцы отмечают рост Евгения – 198 см. Помнят и то, что большая часть карьеры Хачериди пришлась на киевское "Динамо" (237 матчей и 8 голов), но накануне он отыграл сезон в греческом ПАОК.

Напомним, что Евгений Хачериди остается без клуба с начала этого сезона. Поговаривали, что он хотел вернуться в "Динамо", однако эта попытка оказалась неудачной.