Ярмоленко принял участие в акции против расизма

Новости спорта:Андрей Ярмоленко вместе с одноклубниками принял участие поддержке кампании против расизма.

Украинский вингер лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко принял участие в поддержке кампании против расизма, которая началась среди клубов АПЛ.

В твиттере Молотобойцев появилась запись, где Ярмоленко под слоганом «No room for racism» находится на одном фото с капитаном Марком Ноблом и полузащитником Фелипе Андерсоном.

Акция набрала популярность после поединка отбора на Евро-2020 между Болгарией и Англией: игру дважды останавливали из-за расизма болельщиков хозяев, а по делу о расовой дискриминации были арестованы четыре человека.

В текущем сезоне за Вест Хэм Ярмоленко сыграл в 7 матчах во всех турнирах, забив три гола. Следующий матч команда Пеллегрини проведет завтра против Эвертона.