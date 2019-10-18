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Гвардиола признался, что знает как исправить ситуацию в АПЛ

Гвардиола признался, что знает как исправить ситуацию в АПЛ
18:18 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Пеп Гвардиола не видит катастрофы в таком старте МС в АПЛ.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что не видит катастрофы в ситуации команды в турнирной таблице и уверен, что вскоре сумеет исправить положение.

"Каждый сезон совершенно другой. Каждая ситуация отличается от той, что была у нас раньше. Результаты сегодня не изменят мое мнение".

"Я точно знаю, что нам нужно сделать, чтобы снова стать командой, какой мы хотим быть. Это прошлое, и теперь мы должны сосредоточиться, чтобы попытаться улучшить нашу игру и выиграть грядущие игры", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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Напомним, накануне девятого тура "горожане" отстают от Ливерпуля на восемь очков. Следующую игру Сити проведет против Кристал Пэлас.

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ФК Ман Сити, ФК Ливерпуль, АПЛ, Пеп Гвардиола, Новости футбола.
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