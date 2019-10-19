Скачать
Суббота, 19.10.2019
Гвоздик - Бетербиев: видео боя
Гвоздик - Бетербиев: видео боя
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Шахтер не оставил шансов Колосу
Шахтер не оставил шансов Колосу
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов

Костышин установил уникальное достижение в УПЛ

Костышин установил уникальное достижение в УПЛ
09:09 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Наставник "Колоса" снова вошел в историю украинской Премьер-лиги.

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин стал первым тренером, пропустившим матч из-за перебора желтых карточек в украинской Премьер-лиге.

За выездным матчем 11-го тура УПЛ против «Шахтера» наставник команды из Коваливки наблюдал с трибун стадиона ОСК «Металлист». В предыдущих 10 турах 42-летний специалист получил 4 «горчичника», которые превратились в дисквалификацию.

Руководил «Колосом» во время матча с «Шахтером» ассистент рулевого Сергей Кузнецов. «Колос» потерпел разгромное поражение со счетом 0:6.

Гвардиола поздравил Зинченко и Седан с помолвкой

Напомним, ранее в этом сезоне Руслан Костышин стал первым тренером в истории УПЛ, который получил желтую карточку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Колос, Руслан Костышин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Бетербиев: события боя (Видео)
02 Слова Бетербиева накануне боя с Гвоздиком
03 Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
04 Стал известен гонорар Фьюри за бой в WWE
05 Шахтер не оставил шансов Колосу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь