Костышин установил уникальное достижение в УПЛ

Новости спорта:Наставник "Колоса" снова вошел в историю украинской Премьер-лиги.

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин стал первым тренером, пропустившим матч из-за перебора желтых карточек в украинской Премьер-лиге.

За выездным матчем 11-го тура УПЛ против «Шахтера» наставник команды из Коваливки наблюдал с трибун стадиона ОСК «Металлист». В предыдущих 10 турах 42-летний специалист получил 4 «горчичника», которые превратились в дисквалификацию.

Руководил «Колосом» во время матча с «Шахтером» ассистент рулевого Сергей Кузнецов. «Колос» потерпел разгромное поражение со счетом 0:6.

Напомним, ранее в этом сезоне Руслан Костышин стал первым тренером в истории УПЛ, который получил желтую карточку.