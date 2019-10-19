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Суббота, 19.10.2019
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ПСЖ заинтересован в покупке главного таланта Бундеслиги

ПСЖ заинтересован в покупке главного таланта Бундеслиги
14:14 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:ПСЖ Каем Хаверцом хочет заменить Неймара.

Полузащитник Байера Кай Хаверц попал в сферу интересов ПСЖ, информирует Le10Sport.

Парижане следят за выступлениями немецкого хавбека и попытаются подписать его следующим летом. Руководство "красно-синих" рассматривает 20-летнего игрока в качестве возможной замены для Неймара, который может покинуть клуб по окончании сезона.

Действующий контракт Хаверца с Байером рассчитан до июня 2022 года.

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В текущем сезоне атакующий полузащитник провел 11 поединков в футболке "фармацевтов", отличившись тремя голами и одним ассистом

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Бундеслига, ФК ПСЖ, ФК Байер, Новости футбола, Кай Хаверц.
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