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Гризманн прокомментировал разгром Эйбара

Гризманн прокомментировал разгром Эйбара
20:37 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский нападающий Барселоны Антуан Гризманн прокомментировал поединок чемпионата Испании против Эйбара.

Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн дал комментарий после победы в выездном матче 9-го тура испанской Примеры с «Эйбаром» (3:0).

28-летний француз отметился голом и результативной передачей. Два других мяча забили нападающие Лионель Месси и Луис Суарес.

«Было важно набрать три очка, потому что после матчей сборных всегда трудно играть в гостях. Мы провели хорошую встречу, а теперь нужно подумать о Лиге чемпионов.

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Голевой пас от Клемана Лангле? Знали, что «Эйбар» использует высокий прессинг, поэтому я попросил его запускать мяч на меня, как только представится возможность.

Что касается нашего атакующего трио, будут матчи лучше этого, будут и хуже. Мы понемногу узнаем друг друга и будем двигаться вперёд», — приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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