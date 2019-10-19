Гризманн прокомментировал разгром Эйбара

Новости спорта:Французский нападающий Барселоны Антуан Гризманн прокомментировал поединок чемпионата Испании против Эйбара.

Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн дал комментарий после победы в выездном матче 9-го тура испанской Примеры с «Эйбаром» (3:0).

28-летний француз отметился голом и результативной передачей. Два других мяча забили нападающие Лионель Месси и Луис Суарес.

«Было важно набрать три очка, потому что после матчей сборных всегда трудно играть в гостях. Мы провели хорошую встречу, а теперь нужно подумать о Лиге чемпионов.

Голевой пас от Клемана Лангле? Знали, что «Эйбар» использует высокий прессинг, поэтому я попросил его запускать мяч на меня, как только представится возможность.

Что касается нашего атакующего трио, будут матчи лучше этого, будут и хуже. Мы понемногу узнаем друг друга и будем двигаться вперёд», — приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.