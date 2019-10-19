"Я чувствую себя хорошо": Почеттино о потере очков в игре с Уотфордом

Новости спорта:Аргентинский специалист Маурисио Почеттино прокомментировал поединок Тоттенхэма против Уотфорда.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился мнением относительно исхода матча 9 тура АПЛ против Уотфорда.

"Я чувствую себя хорошо. Не идеально, но хорошо, потому что я видел, как команда борется и демонстрирует характер.

Это была не прекрасная игра, но я думаю, что мы сделали достаточно, чтобы забить и, возможно, даже победить. Я доволен тем, как команда проявила характер, ведь единственный способ, который поможет нам стать лучше – упорный труд", – приводит слова Почеттино ВВС.

Напомним, Тоттенхэм смог добыть лишь одну победу в последних семи матчах всех турниров, в которых "шпоры" участвуют.