Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: где и когда смотреть матч АПЛ

Новости спорта:Манчестер Юнайтед в девятом туре чемпионата Англии по футболу сыграет против Ливерпуля.

Сегодня, 20 октября, в центральном поединке девятого тура первенства Англии по футболу Манчестер Юнайтед сыграет против Ливерпуля. Матч пройдет на стадионе "Олд Траффорд".

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Стадион "Олд Траффорд", Манчестер. Главный арбитр - Мартин Аткинсон.

Ливерпуль абсолютный лидер текущего розыгрыша АПЛ. У подопечных Юргена Клоппа в активе 8 побед в 8 сыгранных матчах и соответственно 24 балла, что на 5 очков больше, чем у Манчестер Сити, который расположился на второй позиции.

У Манчестер Юнайтед в свою очередь дела куда хуже идут. "Красные дьяволы" откровенно провалили старт сезона и восьми играх сумели набрать всего 9 баллов и на данный момент занимают 14-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

Команде Сульшера крайне важно побеждать Ливерпуль и возвращать расположение своих фанатов, но сделать это в игре против Ливерпуля будет архисложно.

Посмотреть поединок Манчестер Юнайтед - Ливерпуль все желающие могут в прямом эфире на телеканале Setanta Sports. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.