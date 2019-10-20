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Стартовые составы на матч Динамо - Александрия

Стартовые составы на матч Динамо - Александрия
16:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Стали известны стартовые составы на матч Динамо - Александрия.

Сегодня в 17:00 на Олимпийском киевское Динамо принимает гостей из Александрии.

Алексей Михайличенко решил выставить на поединок в старте Шапаренко, Соля и Цитаишвили.

17:00 Динамо - Александрия

"Динамо": Бущан, Попов, Сидорчук, Соль, Де Пена, Цыганков, Миколенко, Гармаш, Буяльский, Шабанов, Кендзера.

Запасные: Кучерук, Кадири, Вербич, Шапаренко, Цитаишвили, Караваев, Родригес.

"Александрия": Панькив, Ковалец, Безбородько, Третьяков, Мирошниченко, Бухал, Лучкевич, Пашаев, Гречишкин, Банада, Дубра.

Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Запорожан, Ситало, Шастал, Задерака.

Напомним, из-за травм матч пропустят Кадири, Дуелунд, Бурда, Бойко (Динамо) – Шендрик (Александрия). Также, Беседин и Шепелев не сыграют из-за дисквалификации.

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Чемпионат Украины, ФК Александрия, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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