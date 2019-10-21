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Коноплянка рассказал о своей адаптации в Шахтере

Коноплянка рассказал о своей адаптации в Шахтере
07:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Евгений также рассказал о своей физической подготовке.

Украинский вингер Шахтера Евгений Коноплянка высказался касательно адаптации в донецком клубе.

"Я почувствовал себя своим в «Шахтере» еще, наверное, с первого дня, на самом деле. Потому что не было, поверьте, какого-то дискомфорта. Правда. Со всеми ребятами с первого дня хорошо общался.

Я могу сказать, что моя физическая форма уже на хорошем уровне", - рассказал полузащитник в эфире телеканала Футбол 1.

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Ранее Коноплянка в своем Instagram аккаунте поделился фото с легендой мадридского Реала Клодом Макелеле.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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