Коноплянка рассказал о своей адаптации в Шахтере

Новости спорта:Евгений также рассказал о своей физической подготовке.

Украинский вингер Шахтера Евгений Коноплянка высказался касательно адаптации в донецком клубе.

"Я почувствовал себя своим в «Шахтере» еще, наверное, с первого дня, на самом деле. Потому что не было, поверьте, какого-то дискомфорта. Правда. Со всеми ребятами с первого дня хорошо общался.

Я могу сказать, что моя физическая форма уже на хорошем уровне", - рассказал полузащитник в эфире телеканала Футбол 1.

Ранее Коноплянка в своем Instagram аккаунте поделился фото с легендой мадридского Реала Клодом Макелеле.