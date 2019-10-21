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Манчестер Сити - Аталанта: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Манчестер Сити - Аталанта: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
12:20 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Манчестер Сити сыграет с Аталантой в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Манчестер Сити примет Аталанту во вторник, 22-го октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в Манчестере на стадионе Этихад.

К очному поединку команды подходят с противоположным успехом - Манчестер Сити выиграл оба стартовых матча и уверенно лидирует в группе, тогда как Аталанта проиграла оба поединка и находится на последнем месте, не имея ни одного балла.

Это дебютное участие Аталанты в Лиге чемпионов и болельщики заждались первых очков команды в турнире. Матч в Манчестере - не лучшее для этого место, ведь команда Гвардиолы одержала пять домашних побед в последних пяти матчах. Впрочем, для итальянского клуба сейчас ситуация такая, что отступать некуда.

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По мнению аналитиков, в предстоящем противостоянии безоговорочным фаворитом являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, букмекеры из William Hill на подопечных Гвардиолы установили коэффициент 1.18. На победу бергамского клуба можно поставить с коэффициентом 15.00, а ничью здесь оценили в 7.00.

Подобные котировки установили и специалисты из bet365: победа Манчестер Сити - 1.16, победа Аталанты - 15.00, ничья - 7.00.

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