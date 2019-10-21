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Леоненко назвал одну украинскую команду "Уимблдоном"

Леоненко назвал одну украинскую команду "Уимблдоном"
15:31 Сегодня Телеграф Канал Футбол

Новости спорта:Специалист подвел итоги разгромной победы «Шахтера» в матче УПЛ (6:0).

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу «Шахтера» над «Колосом» (6:0) в поединке 11-го тура УПЛ.

«Уже на второй минуте Мигунов показал, что «Колос» вышел с волнением. Тут надо отмечать не «Шахтер», а действия игроков «Колоса». Реально можно команду назвать «Уимблдоном», потому что 6:0 – теннисный счет. Жалко, что Тайсон не забил три. А «Колос» нужно отметить, что во втором тайме было видно, что нечего бояться и реально могли забить два.

Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ

Когда в Шахтере был Фонсека, мы говорили, что надо проводить ротацию состава, пробовать новых игроков. А он бы сейчас сказал: да, обыграли, не пропустили, был очень сложный матч, подняли дух», — отметил Леоненко.

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ФК Динамо (Киев), УЕФА, УПЛ, Виктор Леоненко.
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