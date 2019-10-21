Назван лучший футболист 11-го тура УПЛ

Правый крайний защитник Виталий Миколенко стал лучшим футболистом 11-го тура украинской Премьер-лиги, информирует официальный сайт лиги.
20-летний украинец одержал победу в голосовании среди экспертов благодаря успешному выступлению в центральном поединке с Александрией.
В отчетном поединке Виталий забил свой дебютный гол и единственный мяч во всей встрече, принеся киевскому клубу победу.
Напомним, что в нынешнем сезоне Миколенко провел 9 матчей в УПЛ, забив один гол и сделав 4 ассиста.
Отметим, что главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник стал лучшим наставником данного тура.