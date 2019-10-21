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Ибрагимович возвращается в Серию А: какой клуб выбрал легендарный Златан

Ибрагимович возвращается в Серию А: какой клуб выбрал легендарный Златан
17:07 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Шведский нападающий Златан Ибрагимович может перебраться в итальянский чемпионат.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович может в январе вернуться в Интер.

Как сообщает издание Il Giornale, агент шведского форварда Мино Райола уже обратился к представителям миланского клуба с предложением подписать его в зимнее трансферное окно.

Ибрагимович получит статус свободного агента в январе, когда истечет его контракт с Гэлакси.

Легенда МЮ рассказал, что нужно "красным дьяволам", чтобы вернуться на вершину

Ранее 38-летний игрок заявлял, что хотел бы вернуться в Серию А и бороться за скудетто.

В текущем сезоне МЛС нападающий провел 29 поединков, забив 30 голов и совершив 7 ассистов.

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ФК Интер (Милан), Златан Ибрагимович, Серия А, Футбол, Мино Райола, Новости футбола.
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