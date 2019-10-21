Ман Сити - Аталанта: слова Гвардиолы накануне матча ЛЧ

Новости спорта:Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против Аталанты.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о подготовке команды к поединку группового турнира Лиги чемпионов с "Аталантой".

- Очень приятно наблюдать за игрой команды Гасперини, - цитирует Гвардиолу uefa.com.

Они играют смело и уважают своих болельщиков. Они идут на большой риск, и я уверен, что во вторник вечером "Аталанта" сыграет в своем привычном стиле. Я полон уверенности и всецело доверяю своей команде. Пока что мы не слишком хорошо играем в штрафной. Мы допустили ряд ошибок, которых не должно быть на этом уровне. В то же время мы очень хорошо играем в обороне. Осталось только начать забивать в нужные моменты.

Уокеру становится лучше. Он и Отаменди тренировались в воскресенье. Физические кондиции Менди не станут большой проблемой, ведь это его главное достоинство. Когда он будет тренироваться и играть месяцами, мы увидим лучшую версию Менди. Агуэро неудержим, и он мог сыграть в субботу, но Жезус поймал ритм, поэтому сделали выбор в его пользу.

Серхио - уникальный футболист мирового значения, Габриэл - лучший нападающий для высокого прессинга. Проблема в том, что я, как правило, играю с одним форвардом.