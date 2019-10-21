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Президент Наполи рассказал о будущем Кулибали в клубе

Президент Наполи рассказал о будущем Кулибали в клубе
23:46 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аурелио Де Лаурентис рассказал, что не намерен удерживать долго Калиду Кулибали в Наполи и однажды его продаст.

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис признал, что однажды продаст центрального защитника Калиду Кулибали.

Как сообщает итальянская пресса, Кулибали в течение последних трансферных окон интересовал как мадридский "Реал", так и "Барселону". Футболист продолжает цементировать обороны неаполитанского клуба и сборной Сенегала.

"Мне очень нравится игра Кулибали, поэтому я отказался от 105 миллионов евро, которые нам предлагали, - цитирует президента "Наполи" Аурелио де Лаурентиса Sky Italia.

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Он важный игрок для команды, но придет время, когда мне придется его продать".

28-летний Кулибали в настоящее время считается одним из лучших защитников мирового футбола, а его форма считается одной из лучших на высшем европейском уровне, утверждают итальянские СМИ.

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ФК Наполи, Футбол, Аурелио Де Лаурентис, Новости футбола, Калиду Кулибали.
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