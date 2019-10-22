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"Легко не будет": форвард Челси - о матче с Аяксом

"Легко не будет": форвард Челси - о матче с Аяксом
14:30 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Молодой нападающий Челси Тэмми Абрахам поделился своим мнением о предстоящем поединке Лиги чемпионов.

Форвард "Челси" Тэмми Абрахам прокомментировал выступление "синих" в Лиге чемпионов и предстоящий матч.

"Мы понимаем, что это очень важный для нас матч, - говорит Абрахам, слова которого приводит клубная пресс-служба.

Очень важный. "Аякс" похож на нас, у них множество молодых игроков, которые любят держать мяч и показывать качественный футбол. Кроме того, они предпочитают быстро возвращать себе потерянный мяч.

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Мы знаем, что легко не будет, но я верю в себя и в свою команду, так что, надеюсь, мы сумеем добиться позитивного результата В Лилле мы вернулись в нужную колею. Там непросто играть, мы упорно работали и добыли ту победу. Кто скажет, что мы не сможем сделать то же в матче с "Аяксом".

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Тэмми Абрахам.
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