"Легко не будет": форвард Челси - о матче с Аяксом

Новости спорта:Молодой нападающий Челси Тэмми Абрахам поделился своим мнением о предстоящем поединке Лиги чемпионов.

Форвард "Челси" Тэмми Абрахам прокомментировал выступление "синих" в Лиге чемпионов и предстоящий матч.

"Мы понимаем, что это очень важный для нас матч, - говорит Абрахам, слова которого приводит клубная пресс-служба.

Очень важный. "Аякс" похож на нас, у них множество молодых игроков, которые любят держать мяч и показывать качественный футбол. Кроме того, они предпочитают быстро возвращать себе потерянный мяч.

Мы знаем, что легко не будет, но я верю в себя и в свою команду, так что, надеюсь, мы сумеем добиться позитивного результата В Лилле мы вернулись в нужную колею. Там непросто играть, мы упорно работали и добыли ту победу. Кто скажет, что мы не сможем сделать то же в матче с "Аяксом".